"Московский патруль": в Подмосковье отреставрировали храм преподобного Пимена Угрешского

Единственный в России храм, возведенный в память о погибших сотрудниках уголовно-исполнительной системы, открылся после реставрации. 20 лет потребовалось, чтобы вернуть сооружению прежние блеск и цвета. При этом, как замечают посетители, храм не утратил главного – намоленности.

Сегодня, в торжественной церемонии приняли участие сотрудники, ветераны и директор Федеральной службы исполнения наказаний. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

