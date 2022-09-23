Песков выразил недоумение из-за истерической реакции на мобилизацию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Истерическую реакцию на частичную мобилизацию понять сложно, так как сейчас нет дефицита информации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, такую реакцию можно было понять в первые часы и первый день после соответствующего объявления Владимира Путина. Песков признал, что тогда был "определенный недостаток информации".
Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что накануне были активированы все информационные линии и справочные. Он добавил, что Минобороны регулярно отвечает на все вопросы, СМИ публикуют ответы оборонного ведомства, граждане обращаются по телефонам.
"Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы", – приводит слова Пескова ТАСС.
Вместе с тем представитель Кремля отметил наличие большого количества фейков в социальных сетях.
"Просто нужно трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться, не поддаваясь этим провокационным попыткам", – сказал Песков.
Ранее он заявил, что в Кремле гордятся и восхищаются гражданами, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки о мобилизации. У Пескова также спросили, были ли подобные случаи в администрации президента, однако ему не известно о таких примерах.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ уточнили категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию
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