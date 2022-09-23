Песков выразил недоумение из-за истерической реакции на мобилизацию

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Истерическую реакцию на частичную мобилизацию понять сложно, так как сейчас нет дефицита информации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такую реакцию можно было понять в первые часы и первый день после соответствующего объявления Владимира Путина. Песков признал, что тогда был "определенный недостаток информации".

Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что накануне были активированы все информационные линии и справочные. Он добавил, что Минобороны регулярно отвечает на все вопросы, СМИ публикуют ответы оборонного ведомства, граждане обращаются по телефонам.

"Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы", – приводит слова Пескова ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля отметил наличие большого количества фейков в социальных сетях.

"Просто нужно трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться, не поддаваясь этим провокационным попыткам", – сказал Песков.

Ранее он заявил, что в Кремле гордятся и восхищаются гражданами, которые пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки о мобилизации. У Пескова также спросили, были ли подобные случаи в администрации президента, однако ему не известно о таких примерах.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

