17:21
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Пресненский районный суд отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
Домашний арест ему назначили на срок до 21 ноября 2022 года.
По данным следствия, Смирнов, зная о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына на должность нотариуса в одном из подмосковных нотариальных округов, потребовал от нее 5 миллионов рублей, обещая помочь с успешным прохождением соответствующего конкурса. Мужчина получил взятку, находясь в собственном кабинете, расположенном на Озерковской набережной в Москве.
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере").
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