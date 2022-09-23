СК попросил арестовать главу Московской областной нотариальной палаты по делу о взятке

14:41
Фото: СК РФ
Следственный комитет России обратился в Пресненский районный суд Москвы с просьбой об аресте президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова сроком на 2 месяца. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Из обращения СК РФ следует, что Смирнов должен быть заключен под домашний арест до 21 ноября 2022 года.
Ему предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ за требование 5 миллионов рублей от женщины, которая попросила о помощи ее сыну в успешном прохождении конкурса и назначении на вакантную должность нотариуса в одном из нотариальных округов Подмосковья.
По данным следствия, денежную сумму обвиняемый получил в рабочем кабинете, расположенном на Озерсковской набережной. Преступление удалось выявить благодаря сотрудничеству СК и ФСБ РФ.
В кабинете и жилище подозреваемого были проведены обыски. Силовики изъяли у него мобильные телефоны, документы и прочие предметы, необходимые в рамках расследования.
До этого суд в Москве изъял у обвиняемого в коррупции и педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова имущество на общую сумму 400 миллионов рублей.
По данным следствия, с 2011 по 2019 год Натаров и его жена получили доход в размере 12 миллионов рублей. За это время фигурант приобрел земельный участок и дом в Красногорске, двухъярусную квартиру с парковочным местом в Москве, два автомобиля премиум-класса, трое наручных часов и две сабли XIX века.
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