Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"

Ежегодный Елисаветинский крестный ход, организованный фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", прошел в историческом императорском имении "Ильинское-Усово" в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Участники крестного хода прошли путь от усадебного храма Ильи Пророка в селе Ильинском до Спасского храма в село Усово. В рамках мероприятия в Усове также прошла благотворительная акция по сбору средств для тяжело больных детей "Белый цветок".

В 2022 году шествие было приурочено к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского, к 150-летию со дня рождения супруги Николая II, императрицы Александры Федоровны, а также к 30-летию прославления великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары в сонме новомучеников.

Ранее, 17 сентября, в столичном районе Ивановское состоялся праздник, посвященный достижениям уральских городов. Для гостей прошел также концерт артистов – уроженцев Челябинской области – и массовый "Забег дружбы".