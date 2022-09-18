Елисаветинский крестный ход прошел в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"
Ежегодный Елисаветинский крестный ход, организованный фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", прошел в историческом императорском имении "Ильинское-Усово" в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Участники крестного хода прошли путь от усадебного храма Ильи Пророка в селе Ильинском до Спасского храма в село Усово. В рамках мероприятия в Усове также прошла благотворительная акция по сбору средств для тяжело больных детей "Белый цветок".
В 2022 году шествие было приурочено к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского, к 150-летию со дня рождения супруги Николая II, императрицы Александры Федоровны, а также к 30-летию прославления великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары в сонме новомучеников.
Ранее, 17 сентября, в столичном районе Ивановское состоялся праздник, посвященный достижениям уральских городов. Для гостей прошел также концерт артистов – уроженцев Челябинской области – и массовый "Забег дружбы".
В Подмосковье проходит 11-й Елисаветинский крестный ход
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: