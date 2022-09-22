"Личная территория": "грязное дело"

В одном из дворов в подмосковном Фрязине попахивает экологической катастрофой. Кто-то выливает помои прямо из окна в клумбу. На балконе Галины Кузнецовой уже образовались зловонные протечки, а окна заляпаны обмылками. Она подозревает, что соседям гадит одна из жительниц дома.

Что происходит на ее личной территории? И чем закончится эта история? Подробнее – в программе "Личная территория".