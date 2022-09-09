"Московский патруль": интим-салон был обнаружен на Ленинградском шоссе

Корреспондент программы телеканала Москва 24 вместе с общественниками обнаружил вероятную точку работы проституток на Ленинградском шоссе.

При виде корреспондента девушки скрылись, оставив машину с включенным двигателем.

Подробнее о том, как устроен этот бизнес – в эфире телеканала Москва 24.