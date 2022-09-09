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Общество

09 сентября, 19:17

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Что может измениться для владельцев самокатов

Поправки новые, проблемы старые: что может измениться для владельцев самокатов
обществотранспорт

В Минтрансе предложили внести коррективы в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди прочего, их владельцев хотят обязать переходить дорогу пешком. Кроме того, ведомство считает необходимым ограничить скорость электросамокатов. Рассказываем об этих и других возможных нововведениях.

Что нового?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Минтрансе рассказали, что в разработанных поправках вводится понятие средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также прописаны правила передвижения на них. Проект с предложениями уже внесли на рассмотрение в кабмин.

Согласно проекту поправок в Правила дорожного движения, внесенному Минтрансом в правительство России, пользователю СИМ необходимо будет сначала спешиться, а затем перейти дорогу наравне с другими пешеходами.
из сообщения Минтранса

В ведомстве перечислили и другие основные идеи поправок. Среди них предложение ограничить скорость для электросамокатов. Помимо того, прописаны конкретные правила, касающиеся езды по краю проезжей части. Делать это можно будет только в том случае, если на дороге допустимая скорость для машин не превышает 60 километров в час, а также отсутствует обочина.

Вместе с тем владельцы средств индивидуальной мобильности планируют обязать оборудовать их фонарем или фарой, световозвращателями, звуковым сигналом и тормозами. Также в ведомстве предлагают выделить территории, где запретят пользоваться этими устройствами. В частности, речь идет про пешеходные зоны, парки и другие места с большим скоплением людей.

Предусмотрены новые дорожные знаки, позволяющие на конкретном участке дороги запретить, разрешить или ограничить движение СИМ, в том числе по скоростному режиму.
из сообщения Минтранса

Помимо прочего, прописаны правила использования дорожной инфраструктуры для тех, кто передвигается при помощи СИМ, в зависимости от возраста. "Принятие новых правил повысит безопасность участников дорожного движения, пешеходов, позволит сохранить жизни и здоровье граждан", – считают в ведомстве.

Нужны еще более строгие меры?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Осипов в беседе с Москвой 24 поддержал поправку, касающуюся необходимости спешиваться с СИМ при переходе дороги.

Очень много ДТП с электросамокатами происходит как раз по причине выскакивающих из невидимых зон самокатчиков. Если обязать владельцев СИМ спешиваться перед переходом, то на безопасности это скажется позитивно. Потому что это повлияет на скорость реакции водителей автомобилей. Им проще среагировать на идущего пешехода, нежели на неожиданно вылетающего самокатчика.
Александр Осипов
руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета по транспорту и строительству ГД РФ

Это приведет к сокращению числа ДТП с участием СИМ, подчеркнул эксперт. По словам Осипова, даже если вдруг ЧП произойдет, его последствия будут менее тяжелыми.

В свою очередь, эксперт по безопасности на транспорте Петр Дворянкин в беседе с Москвой 24 выступил с инициативой выдавать водительские удостоверения для управления электросамокатами, способными развивать скорость выше 30 километров в час. "По ущербу, который могут принести такие самокаты в случае аварии, они уже вполне сопоставимы с мопедами и скутерами. Если подросток на скорости 80 километров в час влетит в толпу, жертв будет не избежать", – сказал эксперт.

По его мнению, чтобы сократить число аварий, необходимо принять проект поправок в ПДД от Минтранса, который вводит понятие "СИМ" и ограничивает максимальную скорость передвижения электросамокатов.

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Носатов Иван

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