Что может измениться для владельцев самокатов

В Минтрансе предложили внести коррективы в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди прочего, их владельцев хотят обязать переходить дорогу пешком. Кроме того, ведомство считает необходимым ограничить скорость электросамокатов. Рассказываем об этих и других возможных нововведениях.
Что нового?
В Минтрансе рассказали, что в разработанных поправках вводится понятие средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также прописаны правила передвижения на них. Проект с предложениями уже внесли на рассмотрение в кабмин.
В ведомстве перечислили и другие основные идеи поправок. Среди них предложение ограничить скорость для электросамокатов. Помимо того, прописаны конкретные правила, касающиеся езды по краю проезжей части. Делать это можно будет только в том случае, если на дороге допустимая скорость для машин не превышает 60 километров в час, а также отсутствует обочина.
Вместе с тем владельцы средств индивидуальной мобильности планируют обязать оборудовать их фонарем или фарой, световозвращателями, звуковым сигналом и тормозами. Также в ведомстве предлагают выделить территории, где запретят пользоваться этими устройствами. В частности, речь идет про пешеходные зоны, парки и другие места с большим скоплением людей.
Помимо прочего, прописаны правила использования дорожной инфраструктуры для тех, кто передвигается при помощи СИМ, в зависимости от возраста. "Принятие новых правил повысит безопасность участников дорожного движения, пешеходов, позволит сохранить жизни и здоровье граждан", – считают в ведомстве.
Нужны еще более строгие меры?
Руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России", член экспертного совета комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Осипов в беседе с Москвой 24 поддержал поправку, касающуюся необходимости спешиваться с СИМ при переходе дороги.
Это приведет к сокращению числа ДТП с участием СИМ, подчеркнул эксперт. По словам Осипова, даже если вдруг ЧП произойдет, его последствия будут менее тяжелыми.
В свою очередь, эксперт по безопасности на транспорте Петр Дворянкин в беседе с Москвой 24 выступил с инициативой выдавать водительские удостоверения для управления электросамокатами, способными развивать скорость выше 30 километров в час. "По ущербу, который могут принести такие самокаты в случае аварии, они уже вполне сопоставимы с мопедами и скутерами. Если подросток на скорости 80 километров в час влетит в толпу, жертв будет не избежать", – сказал эксперт.
По его мнению, чтобы сократить число аварий, необходимо принять проект поправок в ПДД от Минтранса, который вводит понятие "СИМ" и ограничивает максимальную скорость передвижения электросамокатов.