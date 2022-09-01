Города на северо-западе Турции начали уходить под воду из-за сильных дождей

В Турции потоп. Города на северо-западе страны уходят под воду из-за сильных дождей. Улицы превращаются в озера. Потоки воды вырывают с корнем деревья. Местные экстренные службы предупреждают, что проливные дожди и грозы продолжатся еще несколько дней.

А в турецкой Бурсе ударом молнии даже снесло крышу междугороднего автовокзала. Обломки заблокировали выход из здания. Среди пассажиров, которые ждали своих автобусов, началась паника. Охране удалось успокоить людей и перевести их в безопасную зону. К месту ЧП направили бригады медиков и пожарных.

Навигация в Суэцком канале была прервана на несколько часов, но не из-за погоды. Там вновь застряло судно. 250-метровый нефтяной танкер под флагом Сингапура сел на мель. Но прошлогодняя история, когда контейнеровоз "Эвер Гивен" на много дней заблокировал Суэцкий канал, не повторилась. Танкер достаточно быстро сняли с мели, и навигация возобновилась в обычном режиме.

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