Обвиняемый в убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" рассказал, как закапывал тело

Следователи показали видео с признанием Александра Попова, обвиняемого в убийстве своей жены "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Запись опубликована на сайте СК.

На кадрах обвиняемый говорит, что дошел до машины, взял лопату и начал копать. Также на видео показано, как проводились оперативно-следственные действия с участием обвиняемого в лесу, где нашли тело убитой.

Щербинский суд Москвы заключил под стражу 36-летнего Александра Попова, который подозревается в убийстве жены.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесополосе в ТиНАО тело женщины, в чьем убийстве ранее признался ее супруг. По версии СК, женщину убил ее 37-летний супруг. В январе он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже жены, которая якобы в августе прошлого года отправилась на отдых, но так и не приехала.

Супруг утверждал, что все это время он поддерживал с ней связь через социальные сети. Однако в ходе расследования следователи установили, что пропавшая не пересекала границу в указанный период. В итоге в ходе допроса мужчина признался в убийстве.

По данным СМИ, речь идет о Ксении Сапожковой, которая стала победительницей на конкурсе красоты "Мисс Кузбасс" в 2010 году.