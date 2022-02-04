Тело пропавшей "Мисс Кузбасс – 2010" обнаружили в ТиНАО

Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесополосе в ТиНАО тело женщины, в чьем убийстве ранее признался ее супруг. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве.

"Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания", – говорится в сообщении.

По версия СК, женщину убил ее 37-летний супруг. В январе он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже жены, которая якобы в августе прошлого года отправилась на отдых и так и не приехала.

Супруг утверждал, что все это время он поддерживал с ней связь через социальные сети. Однако в ходе расследования дела следователи установили, что пропавшая не пересекала границу в указанный период. В итоге в ходе допроса мужчина признался в убийстве.

По данным СМИ, речь идет о Ксении Сапожковой, которая стала победительницей на конкурсе красоты "Мисс Кузбасс" в 2010 году.

Ранее стало известно, что Щербинский суд Москвы заключил под стражу 36-летнего Александра Попова, который подозревается в убийстве Сапожковой.

