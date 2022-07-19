"Московский патруль": подмосковные полицейские изъяли 70 килограммов марихуаны

Подмосковные полицейские изъяли 70 килограммов марихуаны у наркокурьера. Оперативники остановили молодого человека с рюкзаком, в котором обнаружили 8 свертков. Задержанный сразу же признался в том, что перевозит запрещенные вещества.

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