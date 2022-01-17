"Московский патруль": в столице направлено в суд дело о мошенничестве в отношении ветерана

В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении ветерана Великой отечественной войны Василия Пронина.

Как считают следователи, аферисты убедили Василия Гавриловича, что он участвует в спецоперации и помогает задержать вымогателей. По телефону они уговорили ветерана снять с личного счета 400 тысяч рублей и передать якобы правоохранителю, который на деле оказался обманщиком.

Задержание двух вероятных мошенников провели столичные полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии. Об этом – в программе "Московский патруль".