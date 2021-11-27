"Московский спорт": "Спартак" обыграл "Наполи" в пятом туре Лиги Европы

"Спартак" обыграл "Наполи" в пятом туре Лиги Европы со счетом 2:0. Победители будут бороться за выход в плей-офф.

Александр Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Для 22-летнего лыжника – это первое золото на взрослом уровне.

"Астана" проиграла "ЦОП" Москомспорту в матче чемпионата России по водному поло. После первого периода команда из Казахстана была впереди. Дальше инициативу перехватили москвичи.

Женская сборная России по гандболу обыграла Южную Корею перед чемпионатом мира.

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