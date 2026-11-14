"Качество жизни": врач рассказала, как защитить кожу в холодный сезон

Почему в ноябре кожа требует особого ухода? Летом кожа была загорелой и увлажненной, а к ноябрю стала тусклой, сухой и чувствительной. Что происходит с кожей в холодный сезон и как помочь ей его пережить.? Правда ли, что осенью кожа стареет быстрее, чем летом? Какие кожные проблемы чаще всего обостряются осенью и зимой (дерматит, акне, купероз)?

Как отличить обычную сухость от серьезных заболеваний – экземы, псориаза, дерматита? Какие симптомы должны насторожить? Как правильно ухаживать за кожей в ноябре: какие компоненты искать в составе крема? Что делать, если кожа уже обветрена или обморожена? Какие продукты нужно есть для здоровья и красоты кожи? Как защитить кожу рук и лица на улице в мороз?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-аллерголог, иммунолог ГКБ № 24 Анна Путуриди.