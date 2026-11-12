"SHOT ПРОВЕРКА": спрос на дофаминовые патчи у россиян вырос в четыре раза

Россияне начали массово покупать дофаминовые патчи с эффектом антидепрессанта, сообщили СМИ. Помогает ли это справиться с осенней хандрой или это всего лишь пустышка, расскажет Москва 24.

Эффект за 8 часов?

Осенняя хандра повысила спрос на дофаминовые патчи среди россиян. По данным телеграм-канала "SHOT ПРОВЕРКА", за последние недели продажи таких пластырей в интернет-магазинах увеличились примерно в 4 раза.

Продукт китайского производства представляет из себя наклейки, которым продавцы приписывают свойства антидепрессанта. Упаковка из 30 штук стоит порядка 300 рублей.

В рекламных описаниях товара обещают снижение тревожности, улучшение настроения и концентрации, а в составе указывают экстракты мукуны жгучей, гриба львиная грива, родиолы розовой и 5-HTP. Носить патчи предлагается около 8 часов – предполагается, что за это время активные компоненты проникают через кожу.

Ранее в СМИ и соцсетях обсуждались необычные и рискованные подходы к борьбе с ментальными проблемами. Например, ученые создали назальный спрей, способный помочь людям, у которых депрессия не поддается лечению традиционными методами. Параллельно в соцсетях стал вирусным рецепт приготовления булочек с корицей, которые якобы помогают бороться со стрессом. Автор в шутку предложил вместо сахарной пудры добавлять в крем транквилизаторы с выраженным противотревожным и успокаивающим действием.

При этом в Москве продажи антидепрессантов в 2026 году выросли почти на 10%. Однако психотерапевт Лариса Никитина предупредила, что подобные препараты можно принимать только по назначению врача, поскольку лекарственные средства обладают совершенно разными особенностями и побочными действиями.

"Реальный риск для здоровья"

Молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева в беседе с Москвой 24 назвала дофаминовые патчи "чистым маркетингом, игнорирующим законы биофизики".

"Во-первых, кожа – это мощный защитный барьер, созданный эволюцией. Она не пропустит крупные молекулы растительных экстрактов в кровоток без специальной технологии доставки. Настоящие медицинские пластыри – например, гормональные или никотиновые – работают, потому что содержат специально подобранные крошечные молекулы, меньше 500 дальтон", – подчеркнула она.

Во-вторых, молекулы должны быть жирорастворимыми, а 5-HTP – это водорастворимая аминокислота, подчеркнула эксперт.

"Компоненты тоже все максимум водно-глицериновые: экстракты мукуны, львиной гривы, радиолы имеют достаточно крупные, сложные молекулы. Без специальных технологий доставки вроде микроигл, которые повреждают кожу и тем самым облегчают проникновение веществ, они физически не могут преодолеть роговой слой и попасть в кровоток", – пояснила специалист.

По словам биохимика, 5-HTP действительно известен как предшественник серотонина и входит в большое количество БАДов. У него есть подтвержденные эффекты, однако они актуальны при пероральном приеме.





Юлия Дробышева молекулярный биолог, биохимик Но, во-первых, в данном случае есть проблемы с регламентированием: реальная концентрация вещества, его стабильность в клеевой основе и биодоступность через кожу никем не доказана и не контролируется. Во-вторых, существует реальный риск для здоровья, потому что длительное ношение пластыря со смесью активных растительных и грибных экстрактов плюс клеевая основа – прямой путь к контактному аллергическому дерматиту и сильному раздражению кожи.

Ждать от такого патча реального антидепрессивного эффекта вообще не стоит. Максимум, на что можно рассчитывать, – это эффект плацебо. А в худшем случае – аллергия, резюмировала Дробышева.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев также назвал средство неэффективным. Свою точку зрения он выразил в беседе с Москвой 24.

"Пытаться вылечить сезонную хандру или депрессию дофаминовым патчем за 300 рублей – это как приклеить фото дров к холодной печи и ждать тепла. С точки зрения нейрофизиологии и фармакологии это чистая спекуляция на усталости людей", – подчеркнул он.

По его словам, даже если бы предшественники нейромедиаторов вроде леводопы или 5-HTP смогли проникнуть через кожу в кровоток, их остановил бы гематоэнцефалический барьер. Сам дофамин не проходит, а бесконтрольный вброс его прекурсоров в кровь ударил бы по периферической нервной системе, вызвав тошноту, тахикардию и скачки давления.

"Дофамин – это тонкий нейромедиатор предвкушения и мотивации, его нельзя "долить" в черепную коробку как масло в двигатель. Кратковременный прилив сил у покупателей объясняется нейробиологией эффекта плацебо: префронтальная кора верит в обещание на яркой упаковке и сама дает команду полосатому телу мозга выбросить микродозу собственного дофамина. За 300 рублей человек покупает не лекарство, а психологический ритуал, берущий взаймы ресурсы его же организма", – добавил эксперт.

Холод, микротоки и не только

По словам Дмитрия Евстигнеева, в доказательной медицине есть эффективные нестандартные методы борьбы с осенней хандрой. Один из них – клиническая светотерапия лампами мощностью 10 000 люкс, входящая в мировые стандарты лечения сезонной депрессии.

"Плотный поток фотонов через особые меланопсиновые клетки сетчатки глаза бьет по прямому нервному тракту в гипоталамус (наши биологические часы), принудительно блокируя дневную выработку сонного мелатонина и запуская синтез серотонина и дофамина", – подчеркнул специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Второй метод из арсенала передовой психиатрии – транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). При апатии префронтальная кора (отвечает за волю и фокус) уходит в энергосберегающий режим, пока центр тревоги – миндалевидное тело – перегревается. Сфокусированное магнитное поле аппарата ТМС работает как бережный физиологический дефибриллятор, заставляя "уснувшие" нейронные сети снова проводить импульсы.

Третий доказанный подход – неинвазивная стимуляция блуждающего нерва, например, микротоками через ушную раковину, и дозированное криовоздействие.

"Кратковременный холодовой шок запускает древний рефлекс ныряльщика и вызывает плавный, безопасный подъем эндогенного дофамина и норадреналина на 200–250 процентов на несколько часов без последующей "дофаминовой ямы", характерной для кофеина и энергетиков", – пояснил эксперт.

Вместо покупки патчей психотерапевт рекомендовал запустить "внутреннюю фабрику нейромедиаторов" бесплатным утренним протоколом саморегуляции.

"В первые полчаса после пробуждения выйдите на улицу на 15 минут без солнечных очков: даже сквозь плотные тучи естественный свет даст сетчатке в десять раз больше люксов, чем яркая домашняя люстра, откалибровав дофаминовые рецепторы на весь день", – отметил он.

Далее эксперт посоветовал использовать механику "микрозавершений" и дробить сложные задачи на шаги по две минуты.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Мозг выделяет дофамин только за законченный цикл действия, поэтому каждая вычеркнутая мелочь в списке физически раскачивает маховик мотивации. Если днем симпатическая система вдавила педаль газа в пол и накрывает тревожный ступор, сделайте три цикла "физиологического вздоха" – двойной вдох носом (глубокий и сразу короткий дотягивающий на пике) и долгий медленный выдох ртом.

Двойной вдох расправит слипшиеся от стрессового дыхания альвеолы легких, а долгий выдох через диафрагму активирует блуждающий нерв. Он в свою очередь нажмет на "парасимпатическую педаль тормоза", снизит пульс и вернет управление от "паникующей миндалины" думающей коре, заключил Евстигнеев.

