Врач Поркшеян предупредил о смертельной опасности трендовых булочек с транквилизаторами

В Сети завирусился шуточный рецепт приготовления "антистрессовых" булочек с корицей, где вместо сахарной пудры используются рецептурные лекарственные препараты с выраженным противотревожным действием. В чем опасность такого юмора – в материале Москвы 24.

Булочки "для выгоревших работяг"

В социальных сетях стал вирусным юмористический способ приготовления булочек с корицей, которые якобы помогают бороться со стрессом.

Автор в шутку внес изменения в рецепт: вместо сахарной пудры в крем для пропитки слоев выпечки предлагается добавлять известные транквилизаторы, которые обладают выраженным противотревожным, успокаивающим, снотворным и противосудорожным действием.

Пользователи неоднозначно реагируют на ролик: кто-то понимает юмор и подхватывает шутку, а кто-то уверен, что найдутся желающие попробовать рецепт на практике, что крайне опасно.

Вопрос психологических проблем стоит среди россиян достаточно остро. Например, в сентябре люди массово пожаловались на "фантомные болезни" на фоне повышенной тревожности: к врачам все чаще приходят молодые пациенты с вполне реальными симптомами: среди них температура до 37,5 градуса, боли в разных частях тела, спазмы в желудке и дерматит.

В том числе на фоне этого продажи антидепрессантов в столице выросли в 2026 году почти на 10%. Однако психотерапевт Лариса Никитина предупредила, что подобные препараты можно принимать только по назначению врача, потому что под общим названием "антидепрессанты" существуют лекарственные средства с совершенно разными особенностями и побочными действиями.

"Например, есть очень хорошие антидепрессанты, однако они способны задерживать воду. Если их начнет принимать женщина, которая всю жизнь отчаянно борется с лишним весом, то вскоре может обнаружить, что вдруг прибавила 5 килограммов", – пояснила она.

Неудачная шутка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Токсиколог Хугас Поркшеян не оценил интернет-юмор и подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что подобные препараты продаются строго по рецепту в том числе из-за того, что оказывают серьезное влияние на психическое состояние.





Хугас Поркшеян токсиколог Транквилизаторы в составе крема или теста для булочек способны вызвать сонливость, заторможенность, нарушение психики и сознания, неадекватность поведения. Употребление их с алкоголем тем более опасно, потому что имеет непредсказуемую реакцию со стороны центральной нервной системы. Например, могут появиться нарушение координации и речи, проблемы с дыханием, галлюцинации и потеря сознания.

"При постоянном и бесконтрольном приеме некоторые препараты вызывают привыкание и чреваты синдромом отмены, при котором можно столкнуться с тревогой и депрессией", – отметил эксперт.

Отдельную опасность представляет сочетание транквилизаторов, показанное в рецепте, добавил токсиколог. Два этих препарата с выраженным противотревожным действием усиливают друг друга.

"Их совместное употребление может довести вплоть до глубокого угнетения центральной нервной системы и потери сознания. Есть вероятность даже не успеть довезти употребившего такое сочетание до больницы", – указал Поркшеян.



Врач указал, что при приготовлении подобных блюд с медицинскими препаратами нельзя точно установить дозировку и ее легко превысить, если ранее она была назначена врачом. Токсиколог также подчеркнул, что нет смысла в приеме препаратов таким причудливым образом, потому что последствия сложно предугадать.





Хугас Поркшеян токсиколог Такие булочки могут съесть те, кому добавленные в состав препараты строго противопоказаны. Например, беременные или дети, мало ли кто решил попробовать выпечку. Такая забава должна пресекаться на корню.

При этом в случае наличия некоторых особенностей здоровья у тех, кто решил в итоге попробовать "антистрессовые" булочки, ситуация может дойти вплоть до летального исхода, заключил врач.