Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 19:23

Общество
Главная / Истории /

Врач Поркшеян предупредил о смертельной опасности трендовых булочек с транквилизаторами

Крем с транквилизаторами? Чем опасны трендовые "антистрессовые" булочки

В Сети завирусился шуточный рецепт приготовления "антистрессовых" булочек с корицей, где вместо сахарной пудры используются рецептурные лекарственные препараты с выраженным противотревожным действием. В чем опасность такого юмора – в материале Москвы 24.

Булочки "для выгоревших работяг"

Фото: телеграм-канал "Передали коллегам"

В социальных сетях стал вирусным юмористический способ приготовления булочек с корицей, которые якобы помогают бороться со стрессом.

Автор в шутку внес изменения в рецепт: вместо сахарной пудры в крем для пропитки слоев выпечки предлагается добавлять известные транквилизаторы, которые обладают выраженным противотревожным, успокаивающим, снотворным и противосудорожным действием.

Пользователи неоднозначно реагируют на ролик: кто-то понимает юмор и подхватывает шутку, а кто-то уверен, что найдутся желающие попробовать рецепт на практике, что крайне опасно.

Вопрос психологических проблем стоит среди россиян достаточно остро. Например, в сентябре люди массово пожаловались на "фантомные болезни" на фоне повышенной тревожности: к врачам все чаще приходят молодые пациенты с вполне реальными симптомами: среди них температура до 37,5 градуса, боли в разных частях тела, спазмы в желудке и дерматит.

В том числе на фоне этого продажи антидепрессантов в столице выросли в 2026 году почти на 10%. Однако психотерапевт Лариса Никитина предупредила, что подобные препараты можно принимать только по назначению врача, потому что под общим названием "антидепрессанты" существуют лекарственные средства с совершенно разными особенностями и побочными действиями.

"Например, есть очень хорошие антидепрессанты, однако они способны задерживать воду. Если их начнет принимать женщина, которая всю жизнь отчаянно борется с лишним весом, то вскоре может обнаружить, что вдруг прибавила 5 килограммов", – пояснила она.

Неудачная шутка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Токсиколог Хугас Поркшеян не оценил интернет-юмор и подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что подобные препараты продаются строго по рецепту в том числе из-за того, что оказывают серьезное влияние на психическое состояние.

Транквилизаторы в составе крема или теста для булочек способны вызвать сонливость, заторможенность, нарушение психики и сознания, неадекватность поведения. Употребление их с алкоголем тем более опасно, потому что имеет непредсказуемую реакцию со стороны центральной нервной системы. Например, могут появиться нарушение координации и речи, проблемы с дыханием, галлюцинации и потеря сознания.
Хугас Поркшеян
токсиколог

"При постоянном и бесконтрольном приеме некоторые препараты вызывают привыкание и чреваты синдромом отмены, при котором можно столкнуться с тревогой и депрессией", – отметил эксперт.

Отдельную опасность представляет сочетание транквилизаторов, показанное в рецепте, добавил токсиколог. Два этих препарата с выраженным противотревожным действием усиливают друг друга.

"Их совместное употребление может довести вплоть до глубокого угнетения центральной нервной системы и потери сознания. Есть вероятность даже не успеть довезти употребившего такое сочетание до больницы", – указал Поркшеян.

Врач указал, что при приготовлении подобных блюд с медицинскими препаратами нельзя точно установить дозировку и ее легко превысить, если ранее она была назначена врачом. Токсиколог также подчеркнул, что нет смысла в приеме препаратов таким причудливым образом, потому что последствия сложно предугадать.

Такие булочки могут съесть те, кому добавленные в состав препараты строго противопоказаны. Например, беременные или дети, мало ли кто решил попробовать выпечку. Такая забава должна пресекаться на корню.
Хугас Поркшеян
токсиколог

При этом в случае наличия некоторых особенностей здоровья у тех, кто решил в итоге попробовать "антистрессовые" булочки, ситуация может дойти вплоть до летального исхода, заключил врач.

Читайте также


обществоистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика