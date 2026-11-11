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11 ноября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач назвала 5 согревающих напитков для поддержки иммунитета

"Качество жизни": врач назвала 5 согревающих напитков для поддержки иммунитета

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Какие 5 согревающих напитков поддерживают иммунитет? Сколько витамина С после заваривания сохраняет шиповник? Как правильно пить какао, чтобы он принес пользу иммунитету?

Нужно ли добавлять мед и лимон в чай, чтобы он стал полезнее для иммунитета? Что лучше пить для профилактики ОРВИ, а что выбрать, если простуда уже началась?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила нутрициолог Наталья Войтович.

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