"Качество жизни": врач назвала 5 согревающих напитков для поддержки иммунитета

Какие 5 согревающих напитков поддерживают иммунитет? Сколько витамина С после заваривания сохраняет шиповник? Как правильно пить какао, чтобы он принес пользу иммунитету?

Нужно ли добавлять мед и лимон в чай, чтобы он стал полезнее для иммунитета? Что лучше пить для профилактики ОРВИ, а что выбрать, если простуда уже началась?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила нутрициолог Наталья Войтович.