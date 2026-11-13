Три четверти россиян назвали чтение хорошим способом справиться с осенней хандрой

Три четверти россиян считают, что чтение помогает справиться с осенней хандрой и улучшить эмоциональное состояние. Это результаты исследования.

Около 48% респондентов заявили, что именно осенью читают больше, чем в другие сезоны. Еще 33% предпочитают читать в тишине и уединении, 27% не делают это без горячего чая или какао. Четверть опрошенных считают, что осенней книгу делают ее атмосфера и эстетика.

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