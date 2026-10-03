"Качество жизни": врачи рассказали, на какие сигналы организма стоит обратить внимание

Почему голова может болеть несколько раз в неделю, даже если МРТ в норме? Почему после полноценного обеда уже через пару часов снова хочется есть? Нужны ли здоровому человеку витамины и БАДы? Где заканчивается обычная реакция организма и начинается симптом заболевания?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответили пять специалистов – эндокринолог, кардиолог, невролог, диетолог и нефролог. Они рассказали о самых частых вопросах пациентов.