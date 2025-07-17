17 июля, 13:00Общество
"Доктор 24": врач рассказал, почему важно следить за уровнем ферритина
Почему отслеживать уровень железа и ферритина стало новым трендом в соцсетях? Чем ферритин отличается от гемоглобина? Насколько опасно повышение ферритина и когда стоит бить тревогу?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил главный специалист терапевтической службы федерального государственного бюджетного учреждения объединенная больница с поликлиникой УДП РФ, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок.