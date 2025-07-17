Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, почему важно следить за уровнем ферритина

"Доктор 24": врач рассказал, почему важно следить за уровнем ферритина

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Почему отслеживать уровень железа и ферритина стало новым трендом в соцсетях? Чем ферритин отличается от гемоглобина? Насколько опасно повышение ферритина и когда стоит бить тревогу?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил главный специалист терапевтической службы федерального государственного бюджетного учреждения объединенная больница с поликлиникой УДП РФ, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок.

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Программа: Доктор 24
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