10 июля, 19:30Общество
Более 15 тысяч 9-классников Москвы записались на диагностику в формате ОГЭ
Более 15 тысяч московских девятиклассников записались на диагностику в формате ОГЭ, чтобы улучшить результаты экзаменов. Об этом сообщили в департаменте образования и науки города Москвы.
Почти половина участников уже прошла тестирование, и каждый второй смог повысить свой балл. Диагностика проводится в Московском центре качества образования и полностью повторяет процедуру основного экзамена.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.