Более 15 тысяч 9-классников Москвы записались на диагностику в формате ОГЭ

Более 15 тысяч московских девятиклассников записались на диагностику в формате ОГЭ, чтобы улучшить результаты экзаменов. Об этом сообщили в департаменте образования и науки города Москвы.

Почти половина участников уже прошла тестирование, и каждый второй смог повысить свой балл. Диагностика проводится в Московском центре качества образования и полностью повторяет процедуру основного экзамена.

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