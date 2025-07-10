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10 июля, 19:30

Общество

Более 15 тысяч 9-классников Москвы записались на диагностику в формате ОГЭ

Более 15 тысяч 9-классников Москвы записались на диагностику в формате ОГЭ

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Более 15 тысяч московских девятиклассников записались на диагностику в формате ОГЭ, чтобы улучшить результаты экзаменов. Об этом сообщили в департаменте образования и науки города Москвы.

Почти половина участников уже прошла тестирование, и каждый второй смог повысить свой балл. Диагностика проводится в Московском центре качества образования и полностью повторяет процедуру основного экзамена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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