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27 июня, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач-терапевт рассказал, как убрать живот без диет и спортзала

"Доктор 24": врач-терапевт рассказал, как убрать живот без диет и спортзала

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Как убрать живот без диет и спортзала? Что нужно делать, чтобы не пришлось питаться только куриной грудкой, гречкой и листьями салата? Почему важно следить за осанкой и пить больше воды, чтобы живот стал меньше? Как правильно дышать? Насколько эффективен вакуумный массаж животом?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Дмитрий Карпенко.

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