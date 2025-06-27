"Доктор 24": врач-терапевт рассказал, как убрать живот без диет и спортзала

Как убрать живот без диет и спортзала? Что нужно делать, чтобы не пришлось питаться только куриной грудкой, гречкой и листьями салата? Почему важно следить за осанкой и пить больше воды, чтобы живот стал меньше? Как правильно дышать? Насколько эффективен вакуумный массаж животом?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Дмитрий Карпенко.