Эксперты узнали, во сколько в Москве обойдется образ на выпускной

Стоимость образов на выпускной бал выросли на 7% в сравнении с прошлым годом в Москве, считают эксперты. Средняя цена женского образа составит 28 тысяч рублей, мужского – 13 тысяч рублей. При этом часть бюджета родители потратят на ресторан – от 5 тысяч рублей на человека и выше.

Выпускной бал пройдет и на городских площадках в Москве. В выходные, 27 и 28 июня, на ВДНХ выступят Mona, Amirchik, Юля Гаврилина, а также коллективы Dabro, The Hatters, Gayazovs Brothers и другие. Главный бал выпускников пройдет в Кремле. Там 28 июня в 17:00 на сцене Большого зала выпускников поздравят Shaman, Татьяна Куртукова, Катя Лель, группа "Серебро", Veigel и другие артисты.

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