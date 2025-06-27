Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:15

Общество

Эксперты узнали, во сколько в Москве обойдется образ на выпускной

Эксперты узнали, во сколько в Москве обойдется образ на выпускной

"Утро": 20 градусов тепла ожидается в Москве днем 27 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве на ВДНХ и в Парке Горького

Натуралист рассказал, где в столичном регионе обитают гадюки

В столице ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля

27 июня станет самым холодным днем недели в Москве

В ближайшие две недели в Москве сохранится прохладная погода

"Миллион вопросов": адвокат рассказала о правах врачей и пациентов

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 27 июня

Стоимость образов на выпускной бал выросли на 7% в сравнении с прошлым годом в Москве, считают эксперты. Средняя цена женского образа составит 28 тысяч рублей, мужского – 13 тысяч рублей. При этом часть бюджета родители потратят на ресторан – от 5 тысяч рублей на человека и выше.

Выпускной бал пройдет и на городских площадках в Москве. В выходные, 27 и 28 июня, на ВДНХ выступят Mona, Amirchik, Юля Гаврилина, а также коллективы Dabro, The Hatters, Gayazovs Brothers и другие. Главный бал выпускников пройдет в Кремле. Там 28 июня в 17:00 на сцене Большого зала выпускников поздравят Shaman, Татьяна Куртукова, Катя Лель, группа "Серебро", Veigel и другие артисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика