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25 июня, 14:45

Общество

В Москве открыли пять новых площадок для свадеб на открытом воздухе

В Москве открыли пять новых площадок для свадеб на открытом воздухе

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В Москве стартовал свадебный сезон под открытым небом – теперь молодожены могут зарегистрировать брак не только в Екатерининском парке, но и на пяти центральных площадках в рамках проекта "Лето в Москве".

Как рассказала руководитель пресс-службы Управления ЗАГС Дарья Колдаева, в этом году впервые открыты праздничные шатры для церемоний на Манежной, Болотной и Тверской площадях, Тверском и Страстном бульварах. К настоящему моменту в Екатерининском парке уже расписались 25 пар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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