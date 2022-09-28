"Доктор 24": кальций

Кальций – не только для костей. От каких болезней защищает этот микроэлемент? И главный вопрос – в каких продуктах его содержится больше всего?

Со школы учат, что кальций укрепляет кости, а также выполняет еще массу функций в организме – снижает риск развития осенней депрессии, замедляет появление ранних морщин, а еще нужен всем, кто активно занимается спортом или ведет малоподвижный образ жизни.

Только ли поэтому нужно добавлять в рацион как можно больше продуктов с кальцием? Об этом – в программе "Доктор 24".