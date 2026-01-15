"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 15 января

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В столице облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха составляет минус 5–7 градусов, но ощущается значительно холоднее. В ближайшие часы температура понизится еще на несколько градусов.

Атмосферное давление растет и составляет 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.