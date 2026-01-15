Форма поиска по сайту

15 января, 15:30

Общество

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 15 января

В Москве подготовили 40 площадок к крещенским купаниям

Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве в выходные

Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Москве

Посетитель упал на картину в Третьяковской галерее

Высота снежного покрова в Москве составила 40 сантиметров 15 января

Диетологи рассказали, чем полезен попкорн

Орнитологи призвали москвичей подкармливать птиц после снегопадов

Специалисты заявили, что горнолыжные курорты столичного региона не уступают сочинским

В России могут запретить коммерческие батутные центры и надувные аттракционы

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В столице облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха составляет минус 5–7 градусов, но ощущается значительно холоднее. В ближайшие часы температура понизится еще на несколько градусов.

Атмосферное давление растет и составляет 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Атмосфера
Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

