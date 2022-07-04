"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 4 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 4 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Температура установится на отметке 29 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.