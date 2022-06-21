"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 22 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 22 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 19 градусов тепла.