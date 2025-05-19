"Сити": подборка мероприятий недели в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила дайджест мероприятий, которые можно посетить в Москве в ближайшие дни.

Фестиваль "Сады и цветы" приглашает на свои живописные площадки у Российской государственной библиотеки, на Тверской и Манежной площадях, Никольской улице, Новом Арбате и в других локациях.

Выставка об истории Русского Севера открылась в музее-заповеднике "Коломенское", а в кинотеатрах сети "Москино" будут показывать ретроспективу фильмов французского кинорежиссера Жана Ренуара.

Кроме того, в концертном зале "Зарядье" пройдет праздничная программа в честь 185-летия П. И. Чайковского. Подробнее – в программе "Сити".