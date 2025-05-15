"Сити": подборка фильмов со сценами из московского метро

Команда проекта "Сити" подготовила дайджест фильмов, в которых были сцены, снятые в московском метро. Например, многие видели метрополитен в картине "Я шагаю по Москве", где главную роль сыграл Никита Михалков. Кроме того, в киноленте "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова мелькает станция "Охотный ряд", которая на момент съемок называлась "Проспект Маркса".

В 2000-х вышло фэнтези Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" с Константином Хабенским, а в 2012-м – триллер "Метро". Подробнее – в программе "Сити".