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06 мая, 19:30

Культура

"Сити": подборка сериалов к 80-й годовщине Победы

"Сити": подборка сериалов к 80-й годовщине Победы

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Команда проекта "Сити" составила подборку сериалов ко Дню Победы.

Сериал "Солдатская мать" можно увидеть на онлайн-платформах. В нем рассказывается о журналисте, который приехал к женщине, потерявшей во время Великой Отечественной войны 9 сыновей.

Также вышла драма "Рослый". Это история о легендарном советском командире Иване Рослом, который участвовал во взятии Берлина. Также он командовал парадом Победы.

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: 80 лет Победы
Программа: Сити
культурасериалывидеоЕкатерина Ефимцева

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