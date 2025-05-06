"Сити": подборка сериалов к 80-й годовщине Победы

Команда проекта "Сити" составила подборку сериалов ко Дню Победы.

Сериал "Солдатская мать" можно увидеть на онлайн-платформах. В нем рассказывается о журналисте, который приехал к женщине, потерявшей во время Великой Отечественной войны 9 сыновей.

Также вышла драма "Рослый". Это история о легендарном советском командире Иване Рослом, который участвовал во взятии Берлина. Также он командовал парадом Победы.

Подробнее – в программе "Сити".