"Сити": что посмотреть на майских праздниках

Команда проекта "Сити" собрала лучшие новинки кино и сериалов для майских праздников.

В прокат выходит фэнтези для всей семьи – "Легенды наших предков". Главный герой, журналист, начинает видеть древнего духа и отправляется на Урал спасать его семью – лесных духов из народных легенд.

На больших экранах также появится семейная комедия "Сокровища гномов" с Никитой Кологривым в главной роли. Герой получает в наследство не только дачу, но и четверых волшебных существ. Анимированных персонажей озвучили известные актеры и шеф-повар Константин Ивлев.

Подробнее – в программе "Сити".