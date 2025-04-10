"Сити": какие сериалы стоит посмотреть весной

Команда проекта "Сити" подготовила подборку сериалов, которые стоит посмотреть весной.

В музыкальной драме "ВИА Васильки" с актером Дмитрием Харатьяном рассказывается о вымышленной музыкальной группе, которая была популярна в конце 70-х годов. Всю музыку для проекта написал лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков.

Также недавно вышел комедийный сериал "Актерище" с Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Он сыграл самовлюбленного мажора.

Подробнее – в программе "Сити".