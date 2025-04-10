Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 16:45

Культура

"Сити": какие сериалы стоит посмотреть весной

"Сити": какие сериалы стоит посмотреть весной

Издатели оформили школьную классику в аниме-стиле

Российские издатели придумали оригинальный способ продавать классическую литературу

"Это Москва. Туризм": День космонавтики. Космические места в Москве

"Культура за 100 секунд": книжная ярмарка Non/fiction стартует в Гостином дворе 10 апреля

Выставка "Героям посвящается" открылась в галерее Ильи Глазунова

"Сити": концерты и фестивали текущей недели в Москве

"Сити": подборка атмосферных концертов недели

"Страсти на эстраде": Жанна Агузарова

"Это Москва. Инфраструктура": искусство на стенах

Команда проекта "Сити" подготовила подборку сериалов, которые стоит посмотреть весной.

В музыкальной драме "ВИА Васильки" с актером Дмитрием Харатьяном рассказывается о вымышленной музыкальной группе, которая была популярна в конце 70-х годов. Всю музыку для проекта написал лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков.

Также недавно вышел комедийный сериал "Актерище" с Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Он сыграл самовлюбленного мажора.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культурасериалывидеоАнастасия Арсланова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика