"Сити": какие постановки можно посетить в рамках фестиваля "Золотая маска"

Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, которые покажут на фестивале "Золотая маска". Например, постановку "Биография из леса" в исполнении тюменских актеров можно будет посмотреть в Губернском театре 14 апреля. Кроме того, мюзикл "Есенин" о жизни великого русского поэта дадут в Большом театре 17 апреля. Известно, что его готовили долгих три года.

Кроме того, 18 апреля в Московском театре кукол на Спартаковской состоится спектакль "Каштанка" по рассказу А. П. Чехова. В нем будет задействована гигантская трехметровая кукла под управлением четырех артистов. Подробнее – в программе "Сити".