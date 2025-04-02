"Сити": где в Москве услышать саундтреки из любимых фильмов и мультфильмов

Команда проекта "Сити" собрала подборку концертов этой недели, на которых прозвучит музыка из известных мультфильмов и кинофраншиз.

В четверг, 3 апреля, на ВДНХ пройдет концерт "Голос Вселенной: от музыки миров до Циммера". В программе – мелодии немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера в авторских аранжировках. Его саундтреки звучали в "Интерстелларе", "Гладиаторе", "Дюне" и других культовых фильмах.

В субботу, 5 апреля, в Международном доме музыки выступит коллектив Antonio Orchestra. Музыканты исполнят композиции из классических мультфильмов Disney – "Аладдин", "Красавица и Чудовище", "Мулан", "Покахонтас". За многие из них отвечал Алан Менкен – один из самых титулованных композиторов студии.

Подробнее – в программе "Сити".