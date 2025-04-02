Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 16:45

Культура

"Сити": где в Москве услышать саундтреки из любимых фильмов и мультфильмов

"Сити": где в Москве услышать саундтреки из любимых фильмов и мультфильмов

"Культура за 100 секунд": выставка "Весна Победы" открылась в "Зарядье"

Фестиваль "Золотая маска" стартовал в РАМТе

"Мой район. Новости": новый культурно-досуговый центр появится в Краснопахорском районе

Фотовыставка "Профессионалы вокруг нас" открылась в Москве

"Сити": какие спектакли фестиваля "Золотая маска" стоит посетить

"Интервью": Олег Верещагин – о современном юморе

"Сити": обзор спектаклей с фестиваля "Золотая маска" в Москве

Прощание с актрисой и кукловодом Галиной Марченко прошло в Москве

Актер Олег Верещагин рассказал, какая у него есть особенность

Команда проекта "Сити" собрала подборку концертов этой недели, на которых прозвучит музыка из известных мультфильмов и кинофраншиз.

В четверг, 3 апреля, на ВДНХ пройдет концерт "Голос Вселенной: от музыки миров до Циммера". В программе – мелодии немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера в авторских аранжировках. Его саундтреки звучали в "Интерстелларе", "Гладиаторе", "Дюне" и других культовых фильмах.

В субботу, 5 апреля, в Международном доме музыки выступит коллектив Antonio Orchestra. Музыканты исполнят композиции из классических мультфильмов Disney – "Аладдин", "Красавица и Чудовище", "Мулан", "Покахонтас". За многие из них отвечал Алан Менкен – один из самых титулованных композиторов студии.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культураконцертыгородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика