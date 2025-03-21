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21 марта, 16:45

Культура

"Сити": подборка трибьют-концертов в Москве

"Сити": подборка трибьют-концертов в Москве

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Команда проекта "Сити" подготовила дайджест трибьют-концертов, который пройдут в столице на этой неделе. Например, любители рока могут отправиться на концерт, приуроченный ко дню рождения покойного солиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона. Мероприятие состоится в клубе "16 тонн" в 19:00 22 марта.

Кроме того, в "Вегас Сити Холле" 23 марта прозвучат хиты о любви 80-х и 90-х в исполнении оркестра. Начало шоу – в 19:00.

Еще один трибьют-концерт посвящен гитаристу легендарной британской группы The Beatles Джорджу Харрисону. Место проведения – Дом винтажной музыки, начало – в 20:00.

Подробнее – в программе "Сити".

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