"Сити": подборка трибьют-концертов в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила дайджест трибьют-концертов, который пройдут в столице на этой неделе. Например, любители рока могут отправиться на концерт, приуроченный ко дню рождения покойного солиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона. Мероприятие состоится в клубе "16 тонн" в 19:00 22 марта.

Кроме того, в "Вегас Сити Холле" 23 марта прозвучат хиты о любви 80-х и 90-х в исполнении оркестра. Начало шоу – в 19:00.

Еще один трибьют-концерт посвящен гитаристу легендарной британской группы The Beatles Джорджу Харрисону. Место проведения – Дом винтажной музыки, начало – в 20:00.

Подробнее – в программе "Сити".