22 июля, 16:45Город
"Сити": мероприятия фестиваля "Лето в Москве" на этой неделе
В столице продолжается самый масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", в программе которого запланировано множество мероприятий. Например, 23 июля в 10:00 на улице Садовники пройдет мастер-класс по современным эстрадным танцам.
Кроме того, можно попробовать необычные холодные чаи в рамках фестиваля "Московское чаепитие" на Тверской площади, послушать солистов Московского театра оперетты на Тверском бульваре или посмотреть латиноамериканское кино, начиная с 24 июля.
Подробнее – в программе "Сити".