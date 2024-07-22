Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 16:45

Город

"Сити": мероприятия фестиваля "Лето в Москве" на этой неделе

"Сити": мероприятия фестиваля "Лето в Москве" на этой неделе

Новости часа: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

В ТиНАО обновят инфраструктуру трех парков

Дорожный каркас ТиНАО изменят до 2026 года

"Сити": в столице открыты более 600 площадок фестиваля "Лето в Москве"

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Московский зоопарк показал, как его обитатели укрываются от дождя

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

"Мой район. Новости": дому в Малом Трехсвятительском переулке вернули первозданный вид

В столице продолжается самый масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!", в программе которого запланировано множество мероприятий. Например, 23 июля в 10:00 на улице Садовники пройдет мастер-класс по современным эстрадным танцам.

Кроме того, можно попробовать необычные холодные чаи в рамках фестиваля "Московское чаепитие" на Тверской площади, послушать солистов Московского театра оперетты на Тверском бульваре или посмотреть латиноамериканское кино, начиная с 24 июля.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
Программа: Сити
городфестиваливидеоАлина ГилеваЕвгений ДукоАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика