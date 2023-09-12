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12 сентября, 17:00

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"Сити": выставочное пространство "Паркинг Галерея" открыли в "Зарядье"

"Сити": выставочное пространство "Паркинг Галерея" открыли в "Зарядье"

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В "Зарядье" открыли "Паркинг Галерею". Это новое арт-пространство находится на глубине 12 метров. Здесь можно не только оставить машину, но и попасть на выставку, форум или спектакль.

Теперь это третье по площади пространство в историческом центре Москвы, после Гостиного Двора и "Манежа". Прямо на входе расположили Аллею славы авангардной Москвы 20-х годов. Это дань памяти конструктивистам начала прошлого века. Они экспериментировали с подобными залами-трансформерами.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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