"Сити": выставочное пространство "Паркинг Галерея" открыли в "Зарядье"

В "Зарядье" открыли "Паркинг Галерею". Это новое арт-пространство находится на глубине 12 метров. Здесь можно не только оставить машину, но и попасть на выставку, форум или спектакль.

Теперь это третье по площади пространство в историческом центре Москвы, после Гостиного Двора и "Манежа". Прямо на входе расположили Аллею славы авангардной Москвы 20-х годов. Это дань памяти конструктивистам начала прошлого века. Они экспериментировали с подобными залами-трансформерами.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".