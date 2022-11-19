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The City: премьера фильма "Жанна" и выставка машин на Хлебозаводе

The City: премьера фильма "Жанна" и выставка машин на Хлебозаводе

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Как провести уикенд, чтобы в понедельник было, что вспомнить? Ломать голову, куда пойти, больше не нужно. Достаточно проследовать по маршруту "The City".

В прокат вышла картина "Жанна" с Ксенией Раппопорт в главной роли. Жанна – успешная пятидесятилетняя "селф-мэйд вумен". У нее есть все: шикарная квартира, своя компания и молодой любовник Андрей. Но вся эта идеальная картинка рушится, когда Андрей объявляет ей, что уходит к некой Кате, которая ждет от него ребенка.

Ещё одна новинка – фантастическая комедия "Я на перемотке" с Андреем Бурковским. В центре сюжета менеджер крупной компании Максим. Он вечно занят на работе и совсем не уделяет внимание близким. В годовщину знакомства с любимой девушкой герой ссориться с таксисткой. После этого с ним начинают твориться странные вещи. Максим начинает проживать свою жизнь на перемотке.

А на Хлебозаводе работает выставка "Вы ушли с маршрута, и это нормально". Там собраны автомобили, автобусы и грузовики середины прошлого века. Посетители узнают, как фургон-хлебовоз из доставщика хлеба превратился в кинозвезду или как сельский автобус стал корпоративным транспортом с прицепом для хлеба. Выставку проходит до 28 ноября. Вход бесплатный.

Об этих и других вариантах провести досуг – в сюжете проекта "The City".

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Программа: The City
городдосугкиновидеоПолина Федосова
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