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"Мой район. Навигатор": строительство кластера "Ломоносов" завершат в декабре 2022 года
Строительство кластера "Ломоносов" в долине МГУ завершат уже в декабре. Он находится между Мичуринским, Ломоносовским проспектами и проспектом Вернадского.
Кластер входит в будущий инновационный центр "Воробьевы горы". Его первыми резидентами станут компании, которые занимаются нанотехнологиями, биомедициной, математическим моделированием и экологией.
В кластере "Ломоносов" будет 10 этажей. Перед зданием специалисты разобьют площадь со скульптурами, а также сделают открытые террасы и внутренний дворик.