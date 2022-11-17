"Мой район. Навигатор": строительство кластера "Ломоносов" завершат в декабре 2022 года

Строительство кластера "Ломоносов" в долине МГУ завершат уже в декабре. Он находится между Мичуринским, Ломоносовским проспектами и проспектом Вернадского.

Кластер входит в будущий инновационный центр "Воробьевы горы". Его первыми резидентами станут компании, которые занимаются нанотехнологиями, биомедициной, математическим моделированием и экологией.

В кластере "Ломоносов" будет 10 этажей. Перед зданием специалисты разобьют площадь со скульптурами, а также сделают открытые террасы и внутренний дворик.