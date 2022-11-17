Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Город

"Мой район. Навигатор": строительство кластера "Ломоносов" завершат в декабре 2022 года

"Мой район. Навигатор": строительство кластера "Ломоносов" завершат в декабре 2022 года

"Мой район. Навигатор": благоустройство Калитниковского пруда завершили в столице

"Мой район. Навигатор": уличная выставка граффити "Со-единение" открылась в Москве

"Мой район. Навигатор": специалисты создадут новый мост через Яузу в Москве

Жители столицы обнаружили змею в Крылатском

Жителям столицы показали, на каких улицах начались заторы

Дептранс спрогнозировал заторы в Москве до 8 баллов вечером 16 ноября

Работы по благоустройству Конюшковской улицы завершились в Пресненском районе

Новости часа: около 300 новых парковок появятся в Москве до конца года

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили улицу Лужники

Строительство кластера "Ломоносов" в долине МГУ завершат уже в декабре. Он находится между Мичуринским, Ломоносовским проспектами и проспектом Вернадского.

Кластер входит в будущий инновационный центр "Воробьевы горы". Его первыми резидентами станут компании, которые занимаются нанотехнологиями, биомедициной, математическим моделированием и экологией.

В кластере "Ломоносов" будет 10 этажей. Перед зданием специалисты разобьют площадь со скульптурами, а также сделают открытые террасы и внутренний дворик.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика