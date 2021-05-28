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Общество

18:00

"The City": два новых альбома Моргенштерна

культура общество видео Максим Шаманин

Моргенштерн выпустил сразу два альбома за неделю: "Миллион Доллар Хэппинесс" и "Миллион Доллар бизнес". Нравится вам или нет, но это, пожалуй, главное событие года в русском рэпе. Сегодня Алишер Валеев – самый обсуждаемый музыкант страны.

Первый релиз "Миллион Доллар Хэппинесс" фанаты не оценили. Недовольные писали, что Алишер сдулся, музыка стала примитивной. 13 треков Алишер записал за двое суток и получил за работу миллион долларов.

Моргенштерна обожают зумеры и ненавидят их родители. Они бойкотируют концерты рэпера, а в его песнях им слышится пропаганда наркотиков и мат. Ну а прямо сейчас прокуратура проверяет клип "Новая волна" на предмет оскорбления чувств верующих. Подробнее – в программе "The City".

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Программа: The City

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