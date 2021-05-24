Государственный Кремлевский дворец откроется 3 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Государственный Кремлевский дворец откроется для зрителей спустя 14 месяцев после вынужденного закрытия. Летние "Кремлевские сезоны" стартуют 3 июня. В течение полутора месяцев зрители смогут посетить популярные постановки театра "Кремлевский балет".

Легендарное "Лебединое озеро" можно будет увидеть 3 июня, 6 и 14 июля. "Щелкунчика" покажут 14, 15 и 26 июня. Также в афише "Кремлевских сезонов" зритель сможет найти балет "Фигаро" – один из редких спектаклей в репертуаре театра. В нем объединились музыка Россини, автора оперы "Севильский цирюльник", и Моцарта, создателя "Свадьбы Фигаро".

Маленьких зрителей и их родителей 11 июля будет ждать балет "Аленький цветочек" на музыку Купцова. В основу сюжета легла сказка, услышанная Сергеем Аксаковым, уроженцем Башкирии, от ключницы Пелагеи и записанная им по памяти. Зрителей ждут красочные декорации, оригинальные костюмы, выразительная хореография, представляющая яркие образы балета, и незабываемые впечатления от атмосферы спектакля.