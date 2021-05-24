Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18:29

Государственный Кремлевский дворец откроется 3 июня

культура

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Государственный Кремлевский дворец откроется для зрителей спустя 14 месяцев после вынужденного закрытия. Летние "Кремлевские сезоны" стартуют 3 июня. В течение полутора месяцев зрители смогут посетить популярные постановки театра "Кремлевский балет".

Легендарное "Лебединое озеро" можно будет увидеть 3 июня, 6 и 14 июля. "Щелкунчика" покажут 14, 15 и 26 июня. Также в афише "Кремлевских сезонов" зритель сможет найти балет "Фигаро" – один из редких спектаклей в репертуаре театра. В нем объединились музыка Россини, автора оперы "Севильский цирюльник", и Моцарта, создателя "Свадьбы Фигаро".

Маленьких зрителей и их родителей 11 июля будет ждать балет "Аленький цветочек" на музыку Купцова. В основу сюжета легла сказка, услышанная Сергеем Аксаковым, уроженцем Башкирии, от ключницы Пелагеи и записанная им по памяти. Зрителей ждут красочные декорации, оригинальные костюмы, выразительная хореография, представляющая яркие образы балета, и незабываемые впечатления от атмосферы спектакля.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать