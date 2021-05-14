Назван самый модный цвет 2021 года

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Журналисты Daily Mail назвали коричневый самым модным цветом 2021 года. К такому выводу они пришли, проанализировав наряды моделей во время рекламных кампаний и модных показов.

В качестве примера приводится новая коллекция Gucci, которая состоит из вещей карамельного, бежевого и песочного цветов. Подобные расцветки замечены у Louis Vuitton и Fendi. Кроме того, многие знаменитости успели попозировать в одежде схожих оттенков. В их числе Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и модель София Ричи.

Журналисты также обратили внимание на тот факт, что вещами разных оттенков коричневого стал пополняться ассортимент многих брендов, среди которых Zara, Andre Assous и Rebecca Minkoff.

Ранее колорист из Лос-Анджелеса Бьянка Хильер назвала самые трендовые цвета в окрашивании волос в 2021 году. К таковым она причислила платиновый, золотистый, блонд с розоватым отливом, пепельный, а также глубокий черный, теплый каштановый и припыленный шоколадный.

