Актер Джейк Джилленхол выпустил худи с надписью LOX

Фото: instagram.com/jakegyllenhaal

Актер Джейк Джилленхол представил в Сети свой новый проект – худи с надписью LOX. Об этом артист написал на своей персональной странице в социальной сети.

Значение слова или аббревиатуры Джилленхол не объяснил, зато рассказал, что вырученные с продаж средства пойдут на благотворительность.

"Я разработал толстовку с капюшоном, выручка от продажи каждой толстовки пойдет Фонду актеров для поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии", – заявил актер.

Джейк Джилленхол наиболее известен по ролям в фильмах "Зодиак", "Горбатая гора", "Бархатная бензопила" и ряду других картин.

В РФ в конце мая возбудили уголовное дело из-за роликов Dolce&Gabbana в социальной сети Instagram. Расследование ведется по подозрению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.