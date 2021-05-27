Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:00

Актер Джейк Джилленхол выпустил худи с надписью LOX

культура

Фото: instagram.com/jakegyllenhaal

Актер Джейк Джилленхол представил в Сети свой новый проект – худи с надписью LOX. Об этом артист написал на своей персональной странице в социальной сети.

Значение слова или аббревиатуры Джилленхол не объяснил, зато рассказал, что вырученные с продаж средства пойдут на благотворительность.

"Я разработал толстовку с капюшоном, выручка от продажи каждой толстовки пойдет Фонду актеров для поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии", – заявил актер.

Джейк Джилленхол наиболее известен по ролям в фильмах "Зодиак", "Горбатая гора", "Бархатная бензопила" и ряду других картин.

В РФ в конце мая возбудили уголовное дело из-за роликов Dolce&Gabbana в социальной сети Instagram. Расследование ведется по подозрению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать