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Москва 24

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Общество

16:30

Собчак объяснила, какие платья надо выбирать этой весной

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие платья будут актуальны в весенне-летнем сезоне 2021 года. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Майские, как оказалось, – идеальное время для шопинга. В магазинах реально никого!! Можно прямо удовольствие получить от покупок. Кстати, внимание на весенне-летние принты, только очень прошу, без аляповатости", – заявила она.

Самым правильным вариантом платья Собчак назвала собственный наряд из брендового магазина в ГУМе. При этом некоторые подписчики звезды отметили, что не все могут покупать такие дорогие вещи.

"В том, что магазины пустые, мне кажется, не праздники виноваты. У людей ни работы нет, ни желания скупать шмотки в такое время", – написал один из пользователей.

"Все больше людей на грани бедности, странно, что в тех магазинах, в которые ходите вы, вообще много людей бывает!" – отметил еще один подписчик телезвезды.

Также некоторые фолловеры указали, что Собчак не является примером безупречного вкуса.

"А на каждом пальце по 1–2 кольца – это не аляповато, не? Стиль зажиточных продавщиц из 90-х", – написали пользователи.

Ранее основательница косметического бренда Rodial Beauty Мария Хацистефанис показала, что выглядеть "дорого" можно и в дешевых вещах.

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