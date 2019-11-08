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Культура

08 ноября 2019, 15:30

"The City": "Девятая", "В джазе только девушки" и памятная выставка

видео город культура досуг Кристина Курума

На этой неделе на большие экраны выходит фильм "Девятая" – мистический детектив, действие которого разворачивается в конце XIX века в Петербурге. В город с гастролями приезжает медиум из Англии. На спиритические сеансы выстраиваются очереди. Одновременно происходит череда загадочных убийств. Расследованием занимается офицер полиции по фамилии Ростов, которого играет Евгений Цыганов.

В день рождения Олега Меньшикова в Театре Ермоловой покажут кино на сцене. Худрук театра вместе с Юлией Пересильд, Данилой Козловским и другими известными актерами зачитает сценарий легендарной комедии "В джазе только девушки". Это сложно назвать традиционным спектаклем. На сцене нет декораций. Артисты сидят на стульях и просто читают по ролям. Но главное – это чистая импровизация, никаких репетиций

Памятная выставка Дмитрия Брусникина открывается в Москве. Это своего рода экскурсия по разным граням его личности. Она занимает пять уровней. И на первом можно попробовать его любимые блюда. Подробнее – в сюжете проекта The City.

Программа: The City

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