Облачная погода с прояснениями ждет москвичей в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода ожидается в столичном регионе 8 ноября. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

При облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +7 градусов, по области – до +8.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

В субботу воздух в городе прогреется до +5..+7 градусов, а в воскресенье температура повысится до +10 градусов. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Местами возможны небольшие дожди.

Ранее сообщалось, что теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов задержится в Москве до начала следующей недели. В ближайшие дни над столичным регионом продолжит преобладать западно-восточный перенос воздушных масс.

Высотная фронтальная зона будет находиться севернее, что обеспечит колебания температуры в интервале выше климатической нормы примерно на 3–7 градусов.

Специалисты Гидрометцентра считают, что предстоящая зима будет значительно теплее, чем предыдущие. Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима".

Синоптики прогнозируют, что в течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, а зима в европейской части страны может стать одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

