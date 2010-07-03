Облачная погода с прояснениями ждет москвичей в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода ожидается в столичном регионе 8 ноября. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
При облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +7 градусов, по области – до +8.
Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.
В субботу воздух в городе прогреется до +5..+7 градусов, а в воскресенье температура повысится до +10 градусов. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Местами возможны небольшие дожди.
Ранее сообщалось, что теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов задержится в Москве до начала следующей недели. В ближайшие дни над столичным регионом продолжит преобладать западно-восточный перенос воздушных масс.
Высотная фронтальная зона будет находиться севернее, что обеспечит колебания температуры в интервале выше климатической нормы примерно на 3–7 градусов.
Специалисты Гидрометцентра считают, что предстоящая зима будет значительно теплее, чем предыдущие. Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима".
Синоптики прогнозируют, что в течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, а зима в европейской части страны может стать одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
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