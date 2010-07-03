Самолет рейса Домодедово – Фергана сел в Самаре из-за смерти пассажира

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Самолет, летевший из Домодедово в Фергану (Узбекистан), совершил вынужденную посадку в Самаре из-за смерти пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта.

Пассажир почувствовал себя плохо на борту лайнера. На момент прибытия медиков на борт в аэропорту Курумоч он скончался.

Ранее Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности механизации крыла. Лайнер выполнял рейс из Ростова-на-Дону.

На борту самолета находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.