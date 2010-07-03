В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

Фото: соцсети

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появились новая публикация. Туда выложили фотографию с мужем актрисы, фигуристом Петром Чернышевым.

В комментарии к фото сказано, что накануне у него совместно с Татьяной Навкой прошло первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".

"От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!" – говорится в подписи.

В октябре близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы. Они подчеркнули, что она действительно больна, однако сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки. Родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

До этого представители Заворотнюк потребовали у общественности и СМИ позволить им спокойно и самостоятельно переживать тяжелые времена.

По данным СМИ, артистке диагностирована опухоль мозга последней стадии. Близкие Заворотнюк отказываются давать официальные комментарии. Из-за этого в последнее время поступает много противоречивой информации.

Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также снималась в кино и выходила на театральную сцену.

